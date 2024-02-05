российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 февраля 2024, 16:01 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Список дефектов и недочетов на МКС занял около 40 страниц

Фото: Роскосмос

Космонавты поделились пожеланиями с разработчиками Российской орбитальной станции (РОС), в которых указали на дефекты и недочеты, замеченные на МКС. Список составил около 40 страниц.

Как сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов, ранее он осуществил виртуальный полет на МКС в сопровождении Олега Кононенко. «Сорок минут он мне проводил экскурсию по всему российскому сегменту и обращал внимание на те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить», – сказал Борисов в эфире «России-24».

Примерно 40 страниц замечаний, пожеланий было направлено космонавтами по итогам их полета. В настоящее время разработчики и конструкторы Российской орбитальной станции внимательно изучают эти рекомендации.

Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а на вторую половину 28-го намечен старт первой экспедиции. Полное завершение строительства новой станции запланировано на 2032 год.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

Российский космонавт установил новый рекорд пребывания в космосе / Космонавты регулярно ищут утечки воздуха на МКС / «Роскосмос» и NASA продлили программу перекрестных полетов / Более 1000 россиян подали заявки в отряд космонавтов / У большей части российского оборудования на МКС истек срок гарантии / Роскосмос не исключает повторного запуска миссии «Луна-25» / Глава Роскосмоса назвал причину крушения «Луны-25» / Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» затоплен в Тихом океане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Роскосмос,