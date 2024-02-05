Список дефектов и недочетов на МКС занял около 40 страниц

Космонавты поделились пожеланиями с разработчиками Российской орбитальной станции (РОС), в которых указали на дефекты и недочеты, замеченные на МКС. Список составил около 40 страниц.

Как сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов, ранее он осуществил виртуальный полет на МКС в сопровождении Олега Кононенко. «Сорок минут он мне проводил экскурсию по всему российскому сегменту и обращал внимание на те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить», – сказал Борисов в эфире «России-24».

Примерно 40 страниц замечаний, пожеланий было направлено космонавтами по итогам их полета. В настоящее время разработчики и конструкторы Российской орбитальной станции внимательно изучают эти рекомендации.

Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а на вторую половину 28-го намечен старт первой экспедиции. Полное завершение строительства новой станции запланировано на 2032 год.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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