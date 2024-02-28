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Среда, 28 февраля 2024, 10:23 мск

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Фирма из США пыталась отслеживать передвижение российского президента

Фото: пресс-служба Кремля

Американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау.

В 2016 году компания разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Получив информацию из России, в PlanetRisk решили, что могут следить за устройствами, которыми пользуются в окружении российского лидера.

Отмечается, что наблюдаемые смартфоны не принадлежали президенту. Отслеживаемыми гаджетами, предположительно, пользовались водители, сотрудники службы безопасности, политические советники и другой вспомогательный персонал.

Как пишет издание Wired со ссылкой на книгу журналиста, благодаря этим данным PlanetRisk знала, куда направляется глава государства и кто находится в его окружении.

Позже Locomotive был переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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