Фирма из США пыталась отслеживать передвижение российского президента

Американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау.
В 2016 году компания разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Получив информацию из России, в PlanetRisk решили, что могут следить за устройствами, которыми пользуются в окружении российского лидера.
Отмечается, что наблюдаемые смартфоны не принадлежали президенту. Отслеживаемыми гаджетами, предположительно, пользовались водители, сотрудники службы безопасности, политические советники и другой вспомогательный персонал.
Как пишет издание Wired со ссылкой на книгу журналиста, благодаря этим данным PlanetRisk знала, куда направляется глава государства и кто находится в его окружении.
Позже Locomotive был переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами США.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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