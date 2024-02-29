Эксперты оценили возможность слежки за Путиным через смартфоны его окружения

Спецслужбы США пытались отслеживать передвижения президента РФ Владимира Путина с помощью технологии Locomotive. В результате, как утверждает бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау, были получены данные со смартфонов окружения главы государства, так как у самого российского лидера нет персонального телефона. Эксперты оценили вероятность утечки такой информации, а также рассказали, как обстоят дела со специальными защищенными гаджетами для российских чиновников.

В 2016 году компания PlanetRisk разработала технологию для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Получив информацию из России, специалисты решили, что могут следить за устройствами, которыми пользуются в окружении мировых лидеров, в том числе Владимира Путина. Отмечается, что наблюдаемые смартфоны не принадлежали президенту. Отслеживаемыми гаджетами, предположительно, пользовались водители, сотрудники службы безопасности, политические советники и другой вспомогательный персонал.

Как рассказал Business FM политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, никаких особенных требований к телефонам журналистов кремлевского пула не предъявляется. «Единственное требование: когда проходишь, просят просто включить, показать, что это мобильный телефон. Так же поступают и с компьютерами. Все. Больше никак не проверяют», – отметил журналист.

Что касается служащих федеральных ведомств, то им официально запрещено пользоваться iPhone в служебных целях с середины 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также раньше заявлял, что телефоны на базе iOS и Android на службе нельзя использовать сотрудникам внутриполитического блока администрации главы государства.

Однако министры, депутаты и губернаторы не спешат переходить на смартфоны на базе российской ОС «Аврора». По словам зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, пока ни одного такого аппарата у коллег он не видел. «Многие депутаты ходят с Android разного рода – китайского, корейского производства, некоторые ходят с телефонами американского производства. То есть совершенно разный спектр. Некоторые из моих знакомых пользуются кнопочными телефонами», – сообщил Ющенко.

Причины нежелания чиновников переходить на «Аврору» объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «На сегодняшний день Россия является одной из немногих стран, которая имеет собственную полностью защищенную мобильную ОС, это «Аврора». Чиновники могут ее использовать. По факту они не хотят этого делать, сопротивляются, многие привыкли к iPhone».

При этом «Аврора» продается в том числе и в свободном доступе: смартфон F+ R570Е на базе российской ОС удалось найти в интернете по цене 46,4 тысячи рублей, а модель QTECH QMP-M1-N обойдется в 25 тысяч.

«На сегодняшний день «Аврора» продается в том числе и в свободном доступе, но телефоны настраиваются под конкретную организацию. То есть у них большая серверная часть. Это не просто конечное устройство, это куча сервисов, которые существуют вокруг этого устройства, в том числе сервисы, обеспечивающие защиту этого устройства. Для потребительского рынка смартфоны на «Авроре» пока бесполезны, потому что они умеют намного меньше, чем тот же Android», – заключил Муртазин.

Тем временем, после сообщений о слежке за политиками в США обсуждают новые ограничения в области персональных данных. Так стало известно о том, что президент Джо Байден готовится подписать указ, запрещающий продажу личной информации об американцах в Китай, Россию, Иран, Северную Корею, Венесуэлу и на Кубу, «а также любым организациям, связанным с этими странами».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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