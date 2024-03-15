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Пятница, 15 марта 2024, 16:19 мск

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Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме выборов

В России с 1 по 15 марта были заблокированы 10 фишинговых сайтов по теме президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме «Выборы-2024». Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net», – передает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, который злоумышленники используют, чтобы получить идентификационные данные пользователей. Украденные сведения применяются в различных схемах обмана граждан.

Голосование на выборах президента в России продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Роскомнадзор

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