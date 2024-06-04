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Вторник, 4 июня 2024, 13:59 мск

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Развитие российских спутниковых систем тормозит нехватка денег

Развитие телекоммуникационных спутниковых систем «Экспресс» и «Ямал» пока не обеспечено финансированием. Об этом сообщил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.

По его словам, речь идет о космических аппаратах, размещенных на геостационарной орбите – на высоте около 36 тысяч километров. При этом перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, отметил Прохоров.

К 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов закончится срок активного существования, сообщили в пресс-службе госкорпорации. К настоящему моменту операторы систем «Экспресс» и «Ямал» заказали лишь два из шести необходимых спутников.

«Этот вопрос требует обсуждения: развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, нельзя забывать о спутниковых системах связи на геостационарной орбите. Необходимо продолжить их поддержание и дальнейшее развитие», – подчеркнул Прохоров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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