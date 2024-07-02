Российская орбитальная станция будет готова к 2033 году

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции. Планируется, что она будет готова в 2033 году. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

«График включает не только работы по проектированию и изготовлению модулей станции, но и обеспечению летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта», – говорится в сообщении.

В 2027 году планируется начать развертывание станции с запуска научно-энергетического модуля. До 2030 года намечается создать ядро станции из выводимых на орбиту четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы – расширение станции путем стыковки двух целевых модулей.

«Также подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный», – сообщили в «Роскосмосе».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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