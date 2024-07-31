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Среда, 31 июля 2024, 15:38 мск

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Хакеры объединяются в альянсы для совершения более сложных кибератак

Киберпреступники стали объединятся в группы для того, чтобы совершенствовать инструментарий и совершать более сложные хакерские атаки. Об этом сообщил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Владимир Ким.

По его словам, если раньше хакеры действовали группами от трех до шести человек, то сейчас это альянсы по 10-12 участников и больше. «Одна из целей кибератак в этом случае – получение данных компании и ее публикация в открытом доступе для деморализации населения. Это один из методов информационно-психологического давления от проукраинских киберпреступников, так как большая часть взломов сегодня происходит именно с их участием», – цитирует эксперта газета «Известия».

При этом количество утечек постоянно растет. Например, за 2023-й было зафиксировано 420 атак, связанных с кражей конфиденциальной информации, а за первые два с половиной месяца 2024-го – уже 170 случаев, что составляет 40% от всего числа атак за прошлый год.

Ранее стало известно, что Россия оказалась на первом месте по числу объявлений о продаже данных в даркнете. При этом хакеры все чаще нацелены не на заработок, а лишь на нанесении вреда РФ, и предлагают передать сведения бесплатно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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