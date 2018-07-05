Крах «Натали Турс»: у тысяч туристов сорвался отдых, сроки возврата денег неясны

Ассоциация туроператоров России назвала число отменененных забронированных и оплаченных туров и билетов туроператором «Натали Турс». По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, общий объем проданных путевок и билетов с 4 июля до конца сентября «составляет, по нашей оценке, порядка 10 тысяч».

Она также сообщила, что за рубежом в данный момент находятся 3,5 тысяч туристов «Натали Турс». У всех у них имеются обратные билеты. При этом часть туристов столкнулась с проблемами с заселением в гостинцы, некоторым угрожают выселением – отельеры требуют у них повторно оплатить проживание либо доплатить за него, поскольку не получили оплату. Как отметила Ломидзе, «не более 10% из них вынуждены были повторно оплачивать свое размещение в гостиницах». «То есть, примерно 350 человек придут в «Натали Турс» за компенсациями», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», в среду, 3 июля, туроператор объявил об аннуляции оплаченных путевок из-за финансовых проблем. В «Натали Турс» объяснили это решение тем, что не могут осуществить обязательства перед туристами за границей после отказа партнеров компании обслуживать ее клиентов в кредит. Глава компании Владимир Воробьев позже обвинил в крахе компании чемпионат мира по футболу и успешное выступление сборной России: мол, большое число россиян предпочло остаться дома, что привело к резкому падению продаж путевок. Напомним, в минувшую пятницу, 29 июня, туроператор объявил об отмене чартерных программ по популярным пляжным направлениям – Испании, Италии, Греции и Турции.

В Ростуризме сообщили, что общая сумма финансовых гарантий туроператора составляет 150 млн рублей. Глава компании Владимир Воробьев уверяет, что этого должно хватить для выплат туристам, у которых сорвался отдых.

Сегодня туроператор сообщил, что начал выплачивать компенсации клиентам за несостоявшиеся поездки. Однако, судя по сообщению компании, в «Натали Турс» не спешат называть точные сроки возврата денег туристам. В компании заявили, что за 4 июля на прямые выплаты было направлено всего 800 тыс. рублей. Исходя из средних цен на пакеты, это лишь 10-15 туров, отметили в АТОР. Когда будут продолжены выплаты, пока неясно.

В ассоциации указывают, что «Натали Турс» «фактически мягко настаивает на приоритетности нефинансовой формы компенсации» – в виде гарантийных обязательств по предоставлению туруслуг в следующем году на сумму отмененного тура, начиная с 1 апреля 2019 года.

Добавим, что в качестве частичной компенсации туристы с регулярной перевозкой «могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами», говорится в сообщении туроператора. По оценке компании, компенсации в виде переданных авиабилетов могут покрыть до 30% от возможных потерь туристов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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