Клиенты «Натали Турс» останутся без денег: фингарантии на всех пострадавших не хватит Долг туроператора перед туристами составляет почти 1 трлн рублей

В Российском союзе туриндустрии назвали сумму задолженности туроператора «Натали Турс» перед туристами, отдых которых сорвался из-за финансовых проблем туркомпании. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, туроператор задолжал клиентам 15 млн долларов (948,5 млн рублей) – на эту сумму компания продала около 10 тысяч путевок с вылетом до 1 октября. Долг в почти триллион рублей существенно превышает имеющиеся у компании финансовые гарантии. Таким образом, гарантий не хватит для выплат всем туристам, отметила Тюрина.

«Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере 6 млн рублей на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека», – сообщила она (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув, что «финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим».

Представитель РСТ отметила, что для того, чтобы клиенты могли получить компенсации из финансовых гарантий, туроператор должен объявить о прекращении деятельности. Однако глава «Натали Турс» Владимир Воробьев накануне подтвердил, что компания планирует продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть с апреля 2019 года по апрель 2020-го.

По мнению Тюриной, фактически гендиректор туроператора «делает туристов и агентов заложниками ситуации». «Возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул, – полагает Тюрина. – Не согласятся – получат гораздо меньше, чем заплатили». Она призвала клиентов «Натали Турс» не верить обещаниям туркомпании и требовать возврата денег. «Наши юристы считают, что у предложенного туроператором варианта нет перспектив, и лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат – в суд», – отметила пресс-секретарь РСТ.

Ранее в «Натали Турс» сообщили, что в случае отказа туриста от «гарантийной» схемы, то компенсация будет ему выплачиваться в порядке общей очереди. При этом точные сроки возврата денег в туркомпании не назвали.

Как сообщал «Новый День», вечером 29 июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, сославшись на их низкую рентабельность, а 4 июля заявила, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все оплаченные путевки до конца сентября 2018 года из-за финансовых проблем. Туроператор обосновал свое решением тем, что компании-партнеры в зарубежных странах отказываются обслуживать туристов «Натали» в долг.

По данным туроператора, сейчас за рубежом находятся 3,5 тысяч клиентов, у всех есть обратные билеты. По информации Ростуризма, около 500 туристов туроператора «Натали Турс» вернутся в Россию до конца недели, оставшиеся – в течение двух недель.

Отметим, что ответственность трех юрлиц «Натали Турс» застрахована на 150,5 млн рублей в «Ингосстрахе». Фонд персональной ответственности туркомпании насчитывает еще 6 млн рублей, которые можно использовать для выплат клиентам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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