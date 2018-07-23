Туристы готовы «порвать» «Натали Турс»: массово требуют вернуть деньги

Объявивший о своем крахе туроператор «Натали Турс» получил от клиентов 6 тысяч заявлений на возврат денег по несостоявшимся турам. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Примерно 6 тысяч заявлений на компенсации по несостоявшимся турам подано туроператору «Натали Турс». Об этом президент компании Владимир Воробьев сказал на встрече с клиентами и турагентами», – сказала Тюрина в комментарии «Интерфаксу».

По данным РСТ, все туристы «Натали Турс» вернулись домой, последние прилетели 22 июля.

Ранее туроператор начал выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры в начале июля, сумма составила 800 тысяч рублей. Однако, по словам представителей турагентств, позже никаких выплат туроператор не производил.

Президент компании Владимир Воробьев предложил агентствам и их клиентам два варианта решения этой проблемы. Первый – это возврат денег, второй – принять гарантийное обязательство на предоставление туристических услуг на сумму задолженности в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. При этом вопрос о сроках возврата денежных средств туристам за аннулированные туры остался неясным.

По данным АТОР, юристы ожидают многочисленных судебных исков от туристов к «Натали Турс», правовая служба ассоциации получает несколько десятков обращений в день от клиентов туроператора.

Как сообщал «Новый День», за последний месяц о прекращении деятельности либо чартерных программ заявили компании Polar Tour, «Матрешка Тур», «Премиум Трэвел», «Натали Турс», DSBW Tours и «Аврора БГ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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