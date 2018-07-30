Падение спроса на путешествия может привести к новой волне банкротств турфирм

Резкий рост ранних бронирований турпакетов сменился спадом спроса на путешествия. В результате туроператоры вынуждены экономить, демпинговать и нести расходы, продавая путевки себе в убыток. Все это может плохо сказаться на ситуации на российском туррынке в целом. Уже сейчас Ростуризм прогнозирует сокращение количества чартерных рейсов, а в дальнейшем такая политика может спровоцировать новую волну банкротств турфирм.

При раннем бронировании скидка на тур может достигать 30%. Обычно в этот период реализуют 35-40% пакетов, однако в это году показатель достиг 50%, что воодушевило турбизнес, пишет «Коммерсант». Операторы увеличили количество чартеров, но реального роста не произошло, уже очевидно, что за границу отправится столько же людей, что и в прошлом году, говорят участники туррынка.

В срочном порядке компании объединяют собственные рейсы, чтобы не отправлять полупустые самолеты. Переизбыток чартеров вынудил туроператоров демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток. При этом безболезненно скорректировать программы удается не всем турфирмам. Те, у кого нет собственных или аффилированных авиакомпаний, вынуждены исполнять жесткие обязательства перед перевозчиками и отправлять недозагруженные самолеты, отмечают собеседники издания.

Частично решило проблему решение Росавиации о сокращении чартерных рейсов авиакомпании «Якутия» из-за допущенных задержек вылета. Но в целом, по оценкам Ростуризма, количество чартеров из России на зарубежные курорты будет сокращено на 10-20% от планов, заявленных перевозчиками.

Кроме того, операторы несут дополнительные расходы, увеличивая комиссии агентам в надежде простимулировать спрос. «Многие в качестве временной меры добавляют к базовой комиссии один-два процентных пункта»,– отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также туроператоры увеличили число акций для самих туристов, что обычно нехарактерно для середины летнего сезона. На рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда купленные сейчас пакеты иногда оказываются дешевле тех, что были приобретены по программе раннего бронирования.

По словам экспертов, демпинг проблему не решит, а только усугубит. Все это может спровоцировать новую волну банкротств турфирм. Так из-за спада покупательского спроса о своем банкротстве вынужден был заявить один из старейших туроператоров «Натали турс», об уходе с рынка заявили и несколько компании поменьше.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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