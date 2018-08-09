Крах «Натали Турс»: прокуратура настаивает на уголовном деле

Прокуратура города Москвы после проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников турфирмы «Натали Турс». Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения туроператором требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Напомним, «Натали Турс» – один из крупнейших туроператоров в стране. 4 июля компания объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. На тот момент туров и авиабилетов до 1 октября было продано на $15 млн. Туроператор получил от клиентов 6 тысяч заявлений на возврат денег.

Как отмечают эксперты, пока компания не остановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.

20 июля стало известно, что по данному факту инициирована прокурорская проверка.

Стоит отметить, что только этим летом о прекращении деятельности либо чартерных программ заявили компании Polar Tour, «Матрешка Тур», «Премиум Трэвел», DSBW Tours и «Аврора БГ».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.08.18

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