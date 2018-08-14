Клиенты «Натали Турс» не могут вернуть даже мизер: туроператор передумал приостанавливать деятельность (СКРИНШОТ)

На официальном сайте проблемного туроператора «Натали Турс» сегодня появилась информация о приостановлении операционной деятельности, однако гендиректор компании Владимир Воробьев опроверг её, заявив в комментариях СМИ, что данное сообщение является некорректным и появилось по ошибке – сказался «человеческий фактор».

Скриншот сайта «Натали Турс»

Чуть позже на сайте «Наталия Турс» появилось новое сообщение, из которого следует, что по-прежнему приостановлены продажи путевок, а туры, реализованные с 4 июля по 30 сентября, аннулированы. Компания обещает возобновить продажи туров 1 октября, отмечается в сообщении.

Так или иначе, но сегодняшние метаморфозы на сайте туроператора так и не привели к разрешению вопроса о выплате клиентам компании средств по отмененным турам из финансовых гарантий, при этом очевидно, что туристы останутся без достойных компенсаций. В минувший понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что клиенты «Натали Турс» в случае прекращения деятельности туроператора смогут получить максимум 4,2% от стоимости путевки. Ранее стало известно, что до конца года компания продала около 30 тысяч туров общей стоимостью 1,2 млрд рублей, а ответственность компании «Панорамы Тур» (основного юрлица туроператора) застрахована в компании «Ингосстрах» лишь на 50 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», «Натали Турс» в начале июля объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. На тот момент путевок и авиабилетов до 1 октября было продано на $15 млн. Туроператор получил от клиентов 6 тысяч заявлений на возврат денег. Клиенты при этом не могут обращаться за выплатами к страховщику, пока компания не остановила деятельность.

20 июля стало известно, что по данному факту инициирована прокурорская проверка. 9 августа прокуратура Москвы по итогам проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников туркомпании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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