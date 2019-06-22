Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за запрета полетов в Грузию

Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с запретом полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля, сообщается на сайте ведомства. Туристы могут получить консультацию у специалистов по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Единый консультационный центр Роспотребнадзора будет работать круглосуточно.

Ведомство напоминает, что туристы, купившие туры в Грузию с посещением этой страны с 21 июня 2019 года, имеют право требовать расторжения договора об оказании туристских услуг. Если договор расторгается до начала поездки, то туристу возвращается полная сумма, после начала – часть суммы, пропорциональная стоимости не оказанных услуг. Кроме того, требовать возврата денег в полном объеме могут граждане, купившие авиабилеты в Грузию с вылетом 8 июля и позже.

Накануне, 21 июня, президент РФ Владимир Путин на фоне массовых протестов в Тбилиси своим указом временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию. Президент также поручил кабмину обеспечить помощь в возвращении на родину находящимся в Грузии россиянам, а также рекомендовал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас находятся около 5-7 тысяч организованных туристов из России, а самостоятельных – в два-три раза больше. Ростуризм привел другие цифры, согласно которым по линии туроператоров в Грузии находятся около 1,5 тысячи туристов из России. Число самостоятельных путешественников уточняется, отметили в ведомстве.

В настоящее время регулярные полеты в Грузию по разным маршрутам осуществляют 6 российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia , Red Wings. Рейсы осуществляются в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

В Россию летают две грузинские авиакомпании – Georgian Airways и MyWay Airlines. Грузинские перевозчики пока не решили, продолжат ли летать в Россию после 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии. На данный момент перевозчики не отменяют рейсы в Россию и не ограничивают продажу билетов.

В Минтрансе РФ заявили, что российские перевозчики фиксируют массовую сдачу авиабилетов на рейсы в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова в комментарии ТАСС. Чиновник также заявил о готовности российских авиакомпаний обеспечить вывоз россиян из Грузии и после вступления запрета на авиаперевозки, но только через аэропорты Армении и Северной Осетии. До 8 июля туристы могут вернуться домой регулярными рейсами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.19

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