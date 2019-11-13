В Таджикистане нашли мертвой пропавшую российскую туристку

На востоке Таджикистана нашли останки туристки из России, которая пропала 13 августа. Правоохранители проводят анализ ДНК.

61-летняя Ирина Третьякова путешествовала с другими россиянами, когда они переходили реку Хингоб, женщина сорвалась с моста. Поиски результатов не дали, сообщал Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана.

Тело россиянки нашли в 2 км от места падения, вдали от населенных пунктов. Труп и рюкзак с вещами обнаружили охотники, передает «Интерфакс».

В рюкзаке был паспорт Третьяковой, банковская карта, более 16 тысяч российских рублей и 200 долларов США. Владелец охотничьего хозяйства сообщил о находке правоохранителям.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 13.11.19

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