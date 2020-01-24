Из-за коронавируса закрыли часть Великой Китайской стены и другие достопримечательности

В Китае закрывают для туристов доступ ко многим достопримечательностям. Такие меры обусловлены попыткой избежать распространения коронавируса нового типа, жертвами которого стали 26 человек.

Министерство культуры и туризма КНР распорядилось, чтобы турагентства приостановили продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами, сообщает Bloomberg. Сейчас в Китае начало новогодних каникул, когда миллионы граждан традиционно отправляются в путешествия.

Так для туристов закрыли участок Великой Китайской стены на перевале Цзюйю. До 30 января закрыт доступ в Пекинский национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо». С 25 января для посетителей закроют вход в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине.

Кроме того, было объявлено о закрытии комплекса парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу, объявила об отмене выступлений на востоке страны.

Тем временем, число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым коронавирусом, увеличилось 887 человек. Скончались 26 больных. Ранее власти приняли решение об изоляции 13 городов Китая с населением 30 млн человек для борьбы с вирусом. Транспортное сообщение с ними прекращено. Из-за продолжающегося распространения коронавируса высший уровень реагирования объявлен в Пекине, Шанхае и в провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором впервые выявили новый штамм коронавируса.

Опасная инфекция вышла за пределы КНР. Больные атипичной пневмонией выявлены в США, Гонконге, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Таиланде.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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