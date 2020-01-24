Двойной контроль за пассажирами из КНР и Азии, полный досмотр их вещей – Россия усилила меры безопасности из-за коронавируса

Россельхознадзор ввел полный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих из КНР и других стран Юго-Восточной Азии из-за угрозы попадания в Россию китайского коронавируса. До последнего времени вещи и багаж досматривались выборочно в порядке мониторинга. Об усилении мер контроля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника руководителя надзорной службы Юлию Мелано. По ее словам, новая мера будет действовать в аэропортах, ж/д вокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска, а также на пунктах пропуска на российской границе на всей территории страны.

Роспотребнадзор в свою очередь объявил о введении двойного контроля на границах РФ из-за смертельного коронавируса. «Во всех пунктах пропуска проводится усиленный двойно контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», – говорится в сообщении ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что всех граждан, прибывающих из Китая с симптомами ОРВИ, в обязательном порядке изолируют и обследуют на возможное заражение коронавирусом. За время проведения мониторинга были выявлены 10 человек с гриппом и ОРВИ. «Больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», – заявили в ведомстве.

Тем временем, число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым коронавирусом, увеличилось 887 человек, передает ТАСС. Скончались 26 больных. Ранее власти приняли решение об изоляции 13 городов Китая с населением 30 млн человек для борьбы с вирусом. Транспортное сообщение с ними прекращено. Из-за продолжающегося распространения коронавируса высший уровень реагирования объявлен в Пекине, Шанхае и в провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором впервые выявили новый штамм коронавируса.

Опасная инфекция вышла за пределы КНР. Больные атипичной пневмонией выявлены в США, Гонконге, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Таиланде.

Тем не менее, ВОЗ накануне не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призвала все страны готовиться к сдерживанию инфекции. Речь идет о принятии мер для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроле за их состоянием. Также необходимо предоставлять в ВОЗ полную инфомрацию о распространении вируса.

Москва, Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Пекин. Другие новости 24.01.20

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