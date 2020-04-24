Ростуризм призвал выдавать иностранцам многократные визы на 5 лет

Ростуризм выступил с предложением ввести многократные визы для иностранцев. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать въездной туризм в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Письмо с предложением ведомство направило министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на туристическом рынке.

В Ростуризме посетовали, что закрытие границ на фоне вспышки коронавируса влечет «колоссальные убытки для экономики» как минимум в 300 млрд рублей за квартал. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, предлагаемые меры станут одной из мер нефинансовой поддержки, которая поможет быстро восстановить въездной турпоток и даже увеличить его к концу 2021 года на 20-30% по сравнению с докризисным уровнем.

До закрытия границ иностранные туристы могли получить для визита в Россию только однократную или двукратную визу со сроком действия до 30 дней. Ростуризм предлагает узаконить туристические визы «с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет», а ее оформление сократить до трех дней. Ведомство предложило позаботиться и о тех иностранцах, кто оформил визу, но не смог приехать в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ростуризм призвал оформить таким туристам визы повторно и бесплатно.

Ведомство также предложило смягчить безвизовый режим для транзитных путешественников. В частности, предоставить безвизовый въезд на 72 часа транзитным пассажирам самолетов с подтвержденной датой вылета и на 24 часа – пассажирам круизных судов. В этом случае иностранцы смогут без дополнительных затруднений отправиться в круиз из России или завершить его в России, а домой добираться иным видом транспорта.

Стоит отметить, что в некоторых российских регионах уже действует пилотная программа по предоставлению электронных виз. Так, с 2017 года в регионы Дальнего Востока могут въехать граждане 18 стран. С 1 октября 2019 года по упрощенной системе получения визы в Калининградскую и Ленинградские области, а также в Санкт-Петербург могут приезжать граждане более чем 50 стран. Для этого иностранцам необходимо заполнить бесплатную анкету онлайн. Для этого не потребуются приглашения, брони гостиницы или документы с подтверждением цели поездки. Однако воспользоваться ей необходимо в течении 30 дней, а пребывать на территории России по ней иностранцы могут лишь 8 суток.

По оценкам Ростуризма, поправки следует принимать в экстренном порядке, а список стран, граждане которых смогут получить электронную визу по новым правилам, должен быть опубликован не позднее 1 сентября 2020 года. В противном случае российская туриндустрия не будет готова к потоку иностранцев, который может составить 1 млн человек. В этом случае бюджет недополучит 100-110 млрд рублей, подсчитали в ведомстве.

По словам почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, граждане большинства стран-доноров туристических потоков, за исключением азиатских, привыкли путешествовать без виз, а их получение обременительно. Потому они выбирают безвизовые направления. «На мировом рынке есть закон: тот, кто зарабатывает на визах, не зарабатывает на туризме», – резюмировал Сергей Шпилько.

Москва, Иван Гридин

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