Ростуризм призвал регионы дополнительно вложиться во внутренний туризм

Ростуризм обратился к властям регионов с просьбой выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо главы ведомства Зарины Догузовой в адрес губернаторов.

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова указала, что сохранение высокопрофессиональной кадров и инфраструктурного базиса отрасли, сформированные в последние 20 лет, является приоритетной задачей, которой должны уделить внимание главы регионов. Она также указала на значительно накопивший спрос на отдых, который можно направить на внутренний туризм.

По мнению руководителя Ростуризма, поддержка внутреннего туризма способна создать новые рабочие места, а также подтолкнуть развитие многих секторов экономики. «Его поддержка принесет, наравне с экономическим, гуманитарный и социальный эффект, повысив интерес к познанию России и ее наследия, а значит, востребованность услуг музеев и других учреждений культуры, оздоровления, отдыха и иных сфер», – говорится в письме Догузовой.

Она призвала глав регионов не только сохранить объемы выделяемых на развитие отрасли средств, но и рассмотреть возможность выделить дополнительные деньги на эти цел, так как восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю.

«Впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России», – подчеркнула глава Ростуризма.

Москва, Иван Гридин

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