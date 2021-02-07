Ростуризм пообещал за туроператоров: обязательства 2020 года перед россиянами будут выполнены

Туроператоры выполнят отложенные в 2020 году обязательства перед своими клиентами в течение нынешнего года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены. Бизнес продолжит работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году. Это один из важных итогов прошлого года», – цитирует ее слова «Интерфакс».

При этом Догузова сообщила, что долг туроперторов, когда кризис начинался, составлял порядка 40 млрд рублей. «На сегодня он сократился до 16 млрд», – отметила она.

Как сообщал «Новый День», ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявляла, что по итогам 2020 года доходность российской туристической отрасли снизилась более чем на 60%, общие потери индустрии оцениваются в более 1,3 трлн рублей, более 50 тысяч человек остались без работы либо предпочли другую сферу деятельности.

По ее словам, из 11 общих мер господдержки бизнеса для турбизнеса востребованными оказались только три. «И только одна из этих трех имела эффект, коренным образом повлиявший на расклад сил и состояние туррынка – постановление правительств об отсрочке обязательств перед потребителями. Это позволило рынку работать и сохранить стабильность», – отмечала Ломидзе.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.02.21

В выходные могут закрыть дорогу на Ай-Петри. / Гавана объявляет комендантский час. / В Неаполе мафия запретила скорым пользоваться сиренами и мигалками. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»