Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами

Вакцинация от коронавирусной инфекции не является обязательной для туристов, приезжающих в Грецию, но избавит их от ряда формальностей. В Афинах также признают российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», Греция с 14 мая планирует открыть границу для россиян. По словам министра, прививка от коронавируса больше не является обязательным условием для въезда в Грецию. «Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус. Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», – пояснил Теохарис.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» является равной европейским вакцинам до признания в Евросоюзе. Также отмечается, что сертификат вакцинации потребует перевода, чтобы иметь ликвидность в Греции. Достаточно будет перевода на английский с паспортными данными человека, чтобы проверяющие органы могли убедиться, что справка принадлежит конкретному человеку.

Афины, Иван Гридин

Афины. Другие новости 17.03.21

Роспотребнадзор: после открытия вылетов из Кольцово количество завозных случаев Covid-19 не выросло. / Греция назвала условия въезда российских туристов: границу откроют в мае. / Программа туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»