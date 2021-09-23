Российские туристы смогут попасть на Бали не раньше декабря

Путешественники из России смогут посетить популярный остров Бали не раньше декабря. Так считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Бали – это, безусловно, востребованное направление у наших туристов. Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем. Туда же надо долететь еще, а прямого авиасообщения между нашими странами по-прежнему нет», – рассказал Барзыкин «Известиям».

В июне министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи сообщил, что индонезийские власти рассчитывают открыть остров Бали для российских туристов в августе. Он тогда уточнил, что открытие произойдет после того, как вакцинацию пройдут жители острова.

В Росавиации рассказали, что возобновление международных полетов, в том числе в Индонезию, находится в компетенции Оперативного штаба. В Оперштабе, тем временем, продолжают «мониторинг эпидемиологической ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение». О возобновлении полетов будет сообщено дополнительно.

Несмотря на то, что страна одобрила вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения еще 25 августа, информации о переговорах между РФ и Индонезией о снятии ограничений для туристов пока нет, отметили в российском посольстве в Джакарте. «Соответственно, проблем для привитых российской вакциной туристов возникать не должно», – уточнили в диппредставительстве.

Джакарта, Зоя Осколкова

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