Цена экскурсии на Восточный оказалась в десять раз ниже, чем рассказали Путину

В «Роскосмосе» рассказали, сколько стоит оформление всех бумаг, для посещения космодрома Восточный. По официальным данным, стоимость путевки не будет превышать 10 тысяч рублей. Ранее президент Владимир Путин был крайне удивлен, когда услышал, что тур на космодром обойдется в 100 тысяч рублей.

Оформление услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых россиян обойдется менее чем в 10 тысяч рублей, а для детей – менее 5 тысяч рублей, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Оформление заявки на разрешение в пусковой период будет стоить 2860 рублей. Билет для взрослых на космодром с экскурсией по объектам и разрешением любительской съемки обойдется в 2,6 тысячи рублей. Услуги гида будут стоить 1560 рублей, а наблюдение за пуском – 2250 рублей, уточнили в госкорпорации.

Полноценная туристическая программа с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании, рассчитанная на 100 туристов, обойдется в 674 110 рублей, то есть 6741 рубль на одного человека.

Ранее вопрос стоимости посещения Восточного поднял студент Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев на встрече участников Конгресса молодых ученых в Сочи, в котором принял участие президент Владимир Путин. По словам студента, тур на Восточный продолжительностью три-четыре дня стоит около 100 тысяч рублей, «и это в основном не перелет, это бумаги всевозможные».

«Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тысяч?» – удивился глава государства. «Я посмотрю, 100 тысяч – я не понимаю, за что», – заявил Путин и пообещал разобраться.

Москва, Зоя Осколкова

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