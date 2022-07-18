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Понедельник, 18 июля 2022, 10:02 мск

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Между Россией и Узбекистаном открыли автобусное сообщение

Власти Узбекистана приняли решение открыть границу для автобусов из России. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

«C 18 июля будет восстановлено регулярное автобусное сообщение с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом. Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong», – говорится в заявлении.

Международные пассажироперевозки всеми видами транспорта были запрещены Узбекистаном 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, власти ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных заведений и общепита. Затем было принято решение о закрытии границы для въезда иностранцев.

С 10 июня Ташкент снял все ограничения, связанные с коронавирусом, для прибывающих в страну туристов.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Узбекистан

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