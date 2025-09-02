российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 12:43 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Россияне смогут ездить в Китай без визы

Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян. Туристы из России смогут провести в КНР до 30 дней без необходимости оформления визы.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских загранпаспортов будет действовать пробный безвизовый режим», – заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ранее россиянам для поездки в Китай требовалось обращаться в визовые центры и консульства страны. С 1 августа 2023-го Москва и Пекин запустили безвизовый групповой туристический обмен.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Китай

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» / Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине / Путин и Си Цзиньпин поговорили перед саммитом ШОС / Китай намерен увеличить закупки российского газа / Путин и Си Цзиньпин будут много общаться в Пекине, в том числе «за чашкой чая» / Кремль: в Пекине не исключена встреча Путина и Алиева / США теряют китайский рынок сои из-за России / В Китае шесть человек погибли в результате ЧП на мосту

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Россия, Туризм, Китай,