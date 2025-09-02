Россияне смогут ездить в Китай без визы

Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян. Туристы из России смогут провести в КНР до 30 дней без необходимости оформления визы.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских загранпаспортов будет действовать пробный безвизовый режим», – заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ранее россиянам для поездки в Китай требовалось обращаться в визовые центры и консульства страны. С 1 августа 2023-го Москва и Пекин запустили безвизовый групповой туристический обмен.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube