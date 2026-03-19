Российские туристы лишились трети стыковочных маршрутов из-за ближневосточного конфликта

Путешественники из России лишились трети транзитных маршрутов для полетов за границу. Доступные точки стыковки не смогут компенсировать выбывшую маршрутную сеть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

В целом все страны Персидского залива обеспечивали 30-35% транзита для граждан РФ. По итогам 2025 года воздушным транспортом за рубеж слетали 19,58 млн россиян. В последние десять лет туристические потоки через ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию неуклонно увеличивались.

«В настоящий момент перечень доступных для пересадок пунктов (пусть и не всегда комфортных) включает всего 15 направлений: Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам (Ханой), Грузия, Египет (Каир), Иордания, Казахстан, Китай (Пекин, Шанхай), Марокко, Сербия, Таиланд (Бангкок – с оговорками), Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Эфиопия», – сообщили в АТОР.

Безусловным лидером среди оставшихся является стамбульский аэропорт, аккумулирующий также 30-35% транзита. На Пекин и Шанхай совокупно приходится еще 15-20%.

Прочие варианты заметно скромнее: Белград, Касабланка, столица Алжира и Аддис-Абеба. Однако вклад каждого из этих маршрутов не дотягивает даже до 1% в общем объеме выезда, заключили в Ассоциации.

Москва, Зоя Осколкова

