Депутаты дадут повод Моору начать избирательную кампанию

Внеочередное заседание Тюменской областной думы назначено на 7 июня 2017 года. На нём будет определена дата выборов главы региона. Об этом сообщили в региональном парламенте. Вероятнее всего, датой выборов губернатора станет 9 сентября 2018 года – единый день голосования.

Во вторник, 29 мая, президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора. Вероятно, он будет участвовать в выборах губернатора осенью. Избирать его будут все три субъекта «тюменской матрёшки» – ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Фактически, кампания стартовала сегодня.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.05.18

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