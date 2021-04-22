В Тюмени прошел «митинг полицейских». Есть задержанные (ФОТО)

Митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Тюмени собрал намного меньше людей, чем ожидалось. На сайте free.navalny зарегистрировались более 4200 тюменцев, но по примерным подсчётам на центральной площади города вечером 21 апреля собралось несколько сотен человек. К примеру, в январе выходило больше тысячи. А вот силовики, напротив, подготовились и «усилились». Несколько раз в толпе, шутя, называли мероприятие «митингом полицейских». Еще до начала несанкционированной акции площадь фактически была оцеплена по периметру омоновцами и росгвардейцами в «полной упаковке», как говорили участники митинга. В самом начале показалось, что силовиков больше, чем сторонников Навального. Как и раньше, соседние улицы были перекрыты и заполнены спецтехникой. Буквально через 15 минут начались задержания. Первыми в руки «космонавтов» попала женщина лет 50 с двумя небольшими плакатами. За несколько минут до этого «Новый День» успел с ней поговорить.

«Пенсионная реформа буквально перевернула всё. Я вообще удивляюсь, как спокойно к этому все отнеслись. Я бы вообще была уже на пенсии. А мы попали. И потом то, что творится в стране – это только идиот не видит. Я против президента такого, я за сменяемость власти. Чтобы этого добиться, выходить надо и не бояться. Ну что бояться? Так всю жизнь можно пробояться. Меня успокаивает, что молодёжь становится сознательной. Рано или поздно до всех дойдёт», – рассказал Алла, работающий пенсионер корреспонденту «Нового Дня».

Сразу после нашего разговора к женщинам подошли двое силовиков и сразу увели Аллу в автозак.

Спонтанно люди смыкаются плотнее. Из динамиков людей просят разойтись и напоминают, что акция незаконна, а, значит, её участники нарушают закон. Но люди не расходятся.

«Пришла поддержать «навальнят», это наша молодёжь. Вы посмотрите, как они боятся – нагнали росгвардейцев! Думаете, власть прислушается? Нет, только мы остановим. Последняя надежда на «навальнят», больше никто их не остановит. Ничего не осталось, кроме этого. Надо выходить, иначе мы пропадём, как люди. Если у нас пенсионеры по помойкам ходят, а дети от рака умирают – надо что-то делать», – рассказала «Новому Дню» участница митинга Нина Васильевна, работающий пенсионер.

«Я смотрю на молодёжь – им жить некогда. Они учатся и работают, а если дети – тем более. Заработать нужно, ипотеки-кредиты нужно отдавать, детей вырастить. Им и на митинги некогда ходить», – дополняет предыдущего спикера еще она участница митинга Нина Александровна.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», когда стало видно, что площадь наполовину заполнилась участниками митинга, силовики выставили ещё одну колонну, ближе к толпе, которая окружила памятник Ленину. Примерно через полчаса люди стали стихийно формироваться в колонну, которая двинулась в сторону площади четырёхсотлетия Тюмени. Корреспондент РИА «Новый День» прошел с участниками, параллельно, общаясь. К примеру, Виталий, сотрудник IT-компании, так объяснил свое появление на площади: «Мне не нравится, что в стране слишком много политзаключённых становится. Мне кажется, это всех касается. И если ничего не делать, точно ничего не изменится».

Две девушки, с которыми поговорил корреспондент агентства, оказались молодыми мамами Екатериной и Анастасией. Спрашиваем: верите ли в результат таких акций? «В любом случае это лучше, чем ничего. Хоть какие-то шаги. Нам тоже было очень страшно, у нас маленькие дети. Но поэтому мы не можем себе позволить просто молчать. Мы видим, что творится в школах, это очень пугает. Пугает, как сажают прессу, как сажают политических активистов, как детей сюда вмешивают, хотя вот тут. Ни одного ребёнка нет. Лозунги какие – не противозаконные. Люди требуют выбора, выражения политической воли. Это возмущает», говорят девушки.

– Скоро выборы. Вы надеетесь на честные выборы? – уточняет корреспондент «Нового Дня» у митингующих.

– Судя по тому, как они боятся этого явления – умного голосования – есть шанс хоть какой-то процент «отбить». Это единственное адекватное предложение (умное голосование) сегодня, другой альтернативы нет, – объясняют участники митинга.

«Обстановка в стране мне не нравится. Я пришёл сюда, чтобы выразить протест. В стране нужно изменить всё. Нужно поменять, точнее, выбрать власть, именно выбрать. А не протащить своих. Надо выбрать честных и порядочных людей, которых в стране много. Чтобы страна жила нормально. Ещё очень многие не понимают, в какой стране они живут. А мы живём в полицейском государстве. Больше ста лет Россия не знала что это такое. И теперь – полицейское государство», – рассказал «Новому Дню» пенсионер Владимир.

Кстати, если на первых митингах в Тюмени возрастные участники были исключением, то сегодня их достаточно много. Есть и бабушки с внуками, родители со взрослыми детьми.

Пока шло мероприятие, силовики оцепили и само здание драмтеатра, и выставили шеренги по периметру площади, даже со стороны улицы Республики. Лозунги стали звучать громче и дружнее. Митингующие скандировали привычные: «Власть – народу, Навальному – свободу», «Мы здесь власть» и т.д. В ответ начинаются задержания. Первыми хватают немногочисленных людей с плакатами, далее – «помеченных» силовиками в штатском из толпы.

К 20.40 на площади практически не осталось митингующих. По предварительным данным, за несколько часов полицейские задержали более 10 человек, вероятно, как и на прошлых митингах, всех их ожидают суды по статье 20.2 Административного кодекса – «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области информацию о задержанных не комментируют, отправляют на официальный сайт федерального ведомства. Зато есть информация о количестве участников: полиция Тюмени насчитала их 50. В протоколах же задержанных, как сообщает телеграмм-канал «Обратная сторона Тюмени», фигурирует цифра в 300 участников.

По данным «ОВД Инфо» в Тюмени на митингах в поддержку Навального было задержано 19 человек. Из телеграмм-каналов известно, что задержаны члены и активисты тюменского штаба.

Тюмень, Марина Дремова

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