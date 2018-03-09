Киев нашел новый повод для атаки Донбасса

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил в причастности главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева к подготовке терактов в Киеве. По его словам, лидеры ополченцев Донбасса действовали в связке с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который накануне был задержан при транспортировке оружия.

«Благодаря принятым СБУ мерам удалось предотвратить масштабные теракты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам. Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты», – сказал Грицак, слова которого цитирует «Украинская правда».

Глава СБУ отметил, что «в ходе осуществления досудебного расследования, включая проведение негласных поисково-следственных действий, добыты веские и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций так называемой «ДНР» Захарченко А.В. и Тимофеевым О.Ю., а также другими лицами спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части города Киева с применением вышеуказанного оружия и взрывных устройств».

Грицак пообещал позже обнародовать документальные свидетельства того, что планировалось совершить массовые теракты. По его словам, из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева.

«Должно было быть как можно больше трупов, крови. Речь шла о тысячах погибших. И как говорили их кураторы из «ДНР» и из Москвы: «Должно быть много трупов, много крови и должен быть хаос». В результате люди должны были выйти на улицу, а войска – вернуться с зоны АТО и прийти на Киев. Чтобы показать, что в Украине есть гражданская война», – сказал глава СБУ.

Он также выразил убеждение, что подготовка теракта проходила по указанию России, и сообщил, что 8 марта в результате длительной спецоперации в районе КПВВ «Майорск» возле Горловки Донецкой области СБУ задержала Рубана, который «организовал незаконную перевозку с временно неподконтрольной Украины территории Донецкой области на автомобиле «Мерседес Бенс Спринтер» большой парии огнестрельного оружия, боеприпасов и других средств поражения».

По его словам, всего в процессе следственных действий был изъят значительный арсенал оружия и боеприпасов, в том числе автоматы и пулеметы Калашникова, 46 единиц 120-миллиметровых мин с вкрученными взрывателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами; 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства РФ, предмет, похожий на самодельную минометную мину диаметром 57 мм и массой 2,6 кг с вышибными патронами производства РФ; миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм.

Также изъято 320 патронов калибра 12,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62 мм. 4320 патронов калибра 5,45, 17 магазинов, снаряженных 570 патронами калибра 5,45, 2 магазина, снаряженных 60 патронами калибра 7,62.

«Хочу обратить внимание, что нами в коробках, где были сложены гранаты, обнаружен упаковочный лист от 11.06.16 воинской части 08819. По нашим данным, это часть 1 армейского корпуса «ДНР», – сказал Грицак.

По его данным, 6 марта этого года Рубан через КПВВ «Майорск» выехал на неподконтрольную территорию. Затем на блокпосту «ДНР» перед въездом в Горловку его ждет машина сопровождения и проводит дальше в Горловку. Рубан передает машину представителям сепаратистских вооруженных формирований.

Позже на видео видно, как в микроавтобус загружают средства поражения. «Нет здесь подставы и нет заготовки, что кто-то кому подбросил какое-то оружие», – заверил Грицак.

Он также сообщил, что в ноябре 2017 году Рубан организовал первую незаконную перевозку средств поражения.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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