Российская ПВО перехватила ракету «Точка-У» и 14 дронов над Донбассом

В Министерстве обороны РФ сообщили о ходе специальной военной операции. За сутки российские войска уничтожили сотни украинских боевиков, десятки единиц вражеской техники, а также сбили несколько запущенных ВСУ ракет.

Так средствами ПВО за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», тактическая ракета «Точка-У» и 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала свыше 40 военнослужащих ВСУ, один броневик, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации и огня артиллерии противник понес потери в виде 70-ти военнослужащих, боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, трех пикапов, автомобиля и гаубицы Д-30.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 65-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация»», – добавили в Минобороны.

Кроме того, в Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. В ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Москва, Зоя Осколкова

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