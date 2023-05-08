ВС РФ за сутки уничтожили более 600 боевиков и десятки единиц техники ВСУ

За последние сутки киевский режим лишился более 600 боевиков, а также потерял десятки единиц броневиков, автомобилей, гаубиц и другой военной техники. Средствами ПВО сбиты 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении. Там штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Поддержку им оказывают бойцы ВДВ, артиллерия и авиация.

«За сутки потери противника составили более 380-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп и поражен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ. Кроме того, еще четыре склада боеприпасов уничтожены в ДНР и Запорожской области.

На других направлениях армия России уничтожила до 245 боевиков, три танка, 11 броневиков, 16 автомобилей и пикапов, САУ «Акация», три гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107-ми районах», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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