В зоне СВО продолжаются боевые действия. Наиболее сложная обстановка складывается на Донецком направлении, где идут бои за Артемовск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск, на флангах противника сдерживали подразделения «Южной» группировки войск. В районах населенных пунктов Красное и Богдановка ДНР российскими войсками отражены семь атак ВСУ. В результате наступательных действий подразделений ВДВ занят «более выгодный рубеж обороны», – отметили в ведомстве.

«Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи, – сообщили в МО. – Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»».

На Купянском направлении пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Здесь киевский режим лишился 115-ти солдат и наемников, двух броневиков, семи автомобилей и гаубицы «Мста-Б».

Две атаки были предприняты штурмовыми группами ВСУ в районе Червонопоповки в ЛНР. Атакующих поддерживали два танка. Несмотря на это ВС РФ атаку отбили, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк.

На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях противник потерял до 190 боевиков, четыре броневика, девять автомобилей, гаубицы Д-30, «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Кроме того, ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. «Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», – добавили в оборонном ведомстве.

Российской системой ПВО за сутки перехвачено девять снарядов HIMARS, а также сбито 19 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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