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Воскресенье, 17 сентября 2023, 14:40 мск

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ВС РФ разбомбили Харьковский бронетанковый завод

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные Силы РФ за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ, а также разбомбили Харьковский бронетанковый завод, уничтожили склад боеприпасов в Запорожье и пункт управления беспилотниками в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ. В Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM, ракета HARM и снаряд HIMARS. Уничтожены и подавлены средствами РЭБ 28 украинских дронов.

За сутки потери противника составили 625 боевиков и наемников убитыми и ранеными, семь броневиков, БМП Bradley, 19 автомобилей и пикапов, немецкая САУ «Panzerhaubitze 2000», РСЗО «Град», две артсистемы М777, гаубицы М119, Д-30, М109 «Paladin» и «Krab», а также станция радиоэлектронной борьбы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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