ВС России сбили два украинских самолета и вертолет в зоне СВО

Российские силы за сутки уничтожили два самолета воздушных сил Украины и один вертолет. Кроме того, перехвачены десять снарядов HIMARS, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и авиабомба JDAM, сбит 61 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, – говорится в сообщении. – Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины».

Тем временем, российские войска отразили 20 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. В общей сложности за сутки киевский режим потерял 835 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре танка, 17 броневиков, 19 автомобилей и пикапов, а также орудие Д-20.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Panzerhaubitze 2000», три орудия «Мста-Б», Д-20, две гаубицы Д-30, а также две гаубицы М119, САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154-х районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»