ВС РФ за минувшие сутки отразили 12 контратак украинских военных, улучшив положение по переднему краю на трех направлениях в зоне спецоперации. ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, пять танков и десятки другой боевой техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп. Киевский режим потерял до 410-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП «Bradley», девять автомобилей, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отбили три атаки штурмовых грапп. Потери противника составили до 125-ти военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражена одна контратака. «Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», – говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское в ДНР. ВСУ потеряли свыше 240 боевиков, три танка и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артсистема М777, гаубица М198, а также орудие FH-70. Уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении подразделений группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО в течение суток сбито 136 украинских дронов, управляемая авиабомба «Hammer», четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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