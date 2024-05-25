Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки было освобождено село Архангельское в ДНР. Кроме того, ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На данном направлении российские военные отбили три атаки, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной десантной бригад ВСУ, а также бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка.

«Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля, – добавили в МО. – В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777, пушка «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, а также гаубица М102».

Подразделениями группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, а также нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области.

За сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 220 солдат, три автомобиля, САУ «Panzerhaubitze 2000», две гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, пушку МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО «Vamire» и «Град».

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила формирования теробороны в районе села Степовая Новоселовка Харьковской области. Потери киевского режима составили до 210 военнослужащих, два броневика, три автомобиля, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде и бригаде теробороны в районах села Острого и Константиновки Донецкой Народной Республики.

Противник потерял на данном направлении более 475 боевиков, два броневика и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: буксируемая гаубица «FH-70», гаубица Д-20, две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

Группировка войск «Восток» отразила одну контратаку, заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое ДНР и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две самоходки «Гвоздика», орудие М119 и станцию РЭБ «Буковель-AD».

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой, – сообщили в оборонном ведомстве. – Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, а также гаубица Д-20».

Средствами ПВО сбиты 25 беспилотников, управляемая авиабомба «Hammer», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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