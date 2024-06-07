На Украине от мобилизации «забронировали» 90% спасателей и полицейских

Глава МВД Украины Игорь Клименко в пятницу, 7 июня, заявил, что принято решение о бронировании 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции, – сообщают местные СМИ.
В своем Telegram-канале Клименко написал: «Согласно постановлению Кабмина, количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел. Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции. Оставшиеся 10% сотрудников ГСЧС получат выбор мобилизовываться в ряды ВСУ, Нацгвардию или Госпогранслужбу».
Киев, Иван Бабурин
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