российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 июня 2024, 22:16 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

На Украине от мобилизации «забронировали» 90% спасателей и полицейских

Глава МВД Украины Игорь Клименко в пятницу, 7 июня, заявил, что принято решение о бронировании 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Клименко написал: «Согласно постановлению Кабмина, количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел. Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции. Оставшиеся 10% сотрудников ГСЧС получат выбор мобилизовываться в ряды ВСУ, Нацгвардию или Госпогранслужбу».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Макрон объявил о начале подготовки украинских летчиков / На Украине признали уничтожение двух нефтебаз российскими беспилотниками / Гутерриш отказался ехать на швейцарскую конференцию по Украине / Россия обвинила Запад в эскалации конфликта на Украине / Путин: Россия добьется победы / Байден пообещал Киеву военную помощь на $225 млн, а Макрон – истребители / Макрон подтвердил, что разрешает Киеву атаковать территорию России франциузским оружием / Макрон пообещал обучить бригаду украинцев и передать Киеву истребители

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,