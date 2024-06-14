Пентагон выявил завышение цен на оружие для Украины еще на 2 млрд долларов

В Пентагоне выявили завышение цен на вооружение, поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в отчете генерального инспектора оборонного ведомства Роберта Сторча.

Помимо выявленных ранее 6,2 млрд долларов, было обнаружено завышение стоимости по оборонным статьям еще на 1,9 млрд долларов. «Министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику по инструкциям генинспектора», – отмечает аудитор.

Таким образом, Пентагон может переплатить в этом году два миллиарда долларов в связи с ошибкой бухгалтерского учета расходов на вооружение для Киева. По словам Сторча, к завышению стоимости приводит то, что не всегда подразделения министерства обороны, которые участвовали в оценке военной продукции, имели полное представление о принципах бухучета.

Напомним, подобные расхождения были ранее выявлены в 2022 и 2023 годах. Тогда Пентагон завысил стоимость отправленного на Украину вооружения на 6,2 млрд долларов. Это означает, что американскому налогоплательщику будет дороже заменить отсутствующую технику, необходимую для защиты самих США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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