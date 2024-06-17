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Понедельник, 17 июня 2024, 18:41 мск

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«С восхищением» к Зеленскому* относятся восемь процентов украинцев

Скриншот видео пресс-службы президента Украины

Киевский международный институт социологии (КМИС) в понедельник, 17 июня, опубликовал результаты исследования, согласно которым Владимир Зеленский* за год потерял 20% поддержки, а «с восхищением» к нему сейчас относятся лишь восемь процентов жителей Украины, – сообщают местные СМИ.

Согласно данным последнего опроса КМИС, «в сентябре 2023 года деятельность Владимира Зеленского* поддерживали 77%, сейчас – 56%, «скорее» или «полностью не одобряют» его деятельность – 37%. «С восхищением» в сентябре 2023 года к президенту Украины относились 33%, а сейчас таких осталось только 8%. При этом 70% респондентов заявили, что Зеленский* должен оставаться в должности президента до конца военного положения».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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