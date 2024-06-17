Более ста тысяч украинских переселенцев вернулись в зону боевых действий

Руководитель рабочей группы Верховной рады по вопросам жилья во временной следственной комиссии (ВСК) по защите прав «внутренне перемещенных лиц» (ВПЛ) Максим Ткаченко на конференции в понедельник, 17 июня, заявил, что около 130 тысяч украинцев из-за проблем с жильем и трудоустройством были вынуждены вернуться домой, где ведутся боевые действия, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Ткаченко сказал: «Уже почти 130 тысяч переселенцев из-за жилищных проблем и отсутствия средств были вынуждены вернуться домой в зону боевых действий или даже на оккупированную территорию».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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