ВС РФ взяли под контроль село Сокол в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российская армия отразила 13 контратак штурмовых групп и продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении. На этом направлении отражены пять контратак и нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк в ДНР.

Северная группировка войск также отбила пять атак противника и поразила живую силу и технику механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям тех механизированных и танковой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения и бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка в Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также отбили одну контратаку и нанесли поражение мотопехотной бригаде ВСУ, двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное в ДНР.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение механизированной, горно-штурмовой бригадам ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области.

Авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, ВС РФ разбомбили нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, склад авиационных боеприпасов и стоянку дронов «Bayraktar» на двух военных аэродромах.

За минувшие сутки потери киевского режима составили 2050 боевиков и наемников, танк, пять боевых бронированных машин, бронетранспортер, 33 автомобиля и пикапа, пять гаубиц Д-30 и пять Д-20, САУ «Paladin», три орудия М119, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Krab» и «Caesar», пять М777, две «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», три орудия L-119, противотанковая пушка «Рапира», М198 и FH-70, САУ «Акация», четыре станции РЭБ «Анклав» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты три крылатые ракеты «Storm Shadow», ракета HARM, авиабомба «Hammer», три снаряда HIMARS и 55 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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