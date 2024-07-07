ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Чигари в ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ отразили 11 контратак штурмовых групп, продвинулись в глубину обороны противника и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении оборонного ведомства. На этом направлении отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, БМП «Bradley», два автомобиля, гаубица М777, три гаубицы «Мста-Б», пушка Д-30 и орудие М119.

Большие потери киевский режим несет в зоне ответственности группировки войск «Запад», где за сутки противник лишился 450 боевиков, двух броневиков и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы: М777 и «FH-70», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, две САУ «Гвоздика» и орудие L-119. Также на этом направлении уничтожены две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота» и два полевых склада боеприпасов.

Северная группировка войск отразила пять атак формирований штурмовой и егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций «Восток». Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины «Козак», HUMVEE, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Акация», два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30, РСЗО RAK-SA-12, а также станция РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка в ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ М109 «Paladin», гаубицы: М777 и «FH-70», четыре орудия Д-20, гаубица «Мста-Б». Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и девять полевых складов боеприпасов.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» российским силам также удалось занять более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, БТР М113, четыре автомобиля, гаубицу М777, САУ «Krab», орудие Д-20, орудие М119 и станцию РЭБ «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 100 боевиков, шесть автомобилей, три гаубицы М777, САУ «Гвоздика», два орудия М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО «Giraffe» и две пусковые установки ЗРК «Patriot», а также нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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