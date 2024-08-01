Российская армия разбомбила пункт управление дронами и эшелоны с личным составом ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВСУ в зоне специальной военной операции. В результате противник лишился пункта управления беспилотниками и железнодорожных эшелонов с личным составом и боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БпЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.

Тем временем, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Южной» и «Центр» отразили 15 контратак ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и технике противника. Кроме того, российские военные уничтожили восемь полевых складов боеприпасов.

За сутки потери ВСУ составили до 1965 военнослужащих, танк, броневик HMMWV, 25 автомобилей и пикапов, две гаубицы М777, две пушки Д-30 и одна Д-20, орудие L-119, гаубица «Мста-Б», станция РЭБ «Буковель-AD» и две станции РЭБ «Нота».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО М270 MLRS, РСЗО «Град», гаубица М198, самоходка Paladin, две гаубицы М777, две гаубицы «Мста-Б», три орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и два орудия L-119. Кроме того, уничтожены станции РЭБ «Хортица-М» и «Буковель-AD».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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