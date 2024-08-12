Армия России отразила девять контратак штурмовых групп ВСУ

Российская армия отбила девять контратак штурмовых групп ВСУ в зоне специальной военной операции. При этом на четырех направлениях ВС РФ удалось продвинуться в глубину обороны противника и занять более выгодные позиции. Об этом сообщает Минобороны России.

В зоне ответственности группировки войск «Север» отражены две контратаки, на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и штурмовой бригады ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» отбили одну атаку и заняли более выгодные рубежи и атаковали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Копанки, Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики.

Южная группировка войск отразила две контратаки и улучшили положение по переднему краю, атаковав механизированную и аэромобильную бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили две контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

Две атаки отражены в зоне ответственности группировки войск «Восток», бойцам которой удалось занять более выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике врага в районах Пречистовки и Водяного в Донецкой Народной Республике.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

За сутки потери киевского режима составили 1735 боевиков и наемников убитыми и ранеными, два танка, в том числе американский «Abrams», 11 броневиков, среди которых два БМП «Bradley», 44 автомобиля, 22 гаубицы, четыре станции РЭБ «Анклав-Н» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer», шесть реактивных снарядов HIMARS и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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