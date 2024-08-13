Российские войска освободили село Лисичное в ДНР

ВС РФ взяли под контроль село Лисичное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а система противовоздушной обороны сбила военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. Также на этом направлении российские военные отбили четыре контратаки штурмовых групп и нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное в ДНР.

Бойцы Западной группировки войск отразили две контратаки, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское в ЛНР и Торское в ДНР.

На Волчанском и Липцовском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение и оттесняла боевиков киевского режима в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка в ДНР.

В зоне ответственности группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемую авиабомбу «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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