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Вторник, 20 августа 2024, 16:49 мск

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Рада разрешила иностранным наемникам ВСУ получить вид на жительство на Украине

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства, которые воюют в рядах ВСУ, получить вид на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Согласно документу, члены семей таких иностранцев также смогут получить право на временное проживание на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя этот законопроект, заявлял о праве иностранцев на украинской военной службе сразу на гражданство.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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