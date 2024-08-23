ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по военным объектам Украины

В течение недели с 17 по 23 августа Вооруженными силами РФ нанесено 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, разгромлены также топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. «Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, сбиты противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 87 американских реактивных снарядов HIMARS, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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