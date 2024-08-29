Армия России освободила два поселка в ЛНР и ДНР

Российская армия освободила два населенных пункта в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом ВС РФ отбили 18 контратак штурмовых групп и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Западная группировка войск в результате решительных действий освободила населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, отразила шесть контратак подразделений ВСУ и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – говорится в сообщении. На этом направлении российские бойцы отбили семь контратак и нанесли поражение формированиям ВСУ в района Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» отражено три контратаки и нанесено поражение врагу в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка в ДНР.

На Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях Северная группировка войск отбила две контратаки и нанесла удары по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение противнику в районах Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Павловка и Степовое Запорожской области», – добавили в МО.

За последние сутки потери противника поставили более двух тысяч военнослужащих, четыре броневика, 23 автомобиля, 21 орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено четыре склада боеприпасов.

Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники за сутки поразили склад крылатых ракет «Storm Shadow», нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ, и скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов», – сообщили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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