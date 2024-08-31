Российские войска взяли под контроль ещё один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике и продолжили наступление вглубь обороны противника. Как говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции, за сутки уничтожено в общей сложности более 2000 боевиков, разгромлены склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийского вооружения и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве отметили, что заметных успехов добились подразделения группировки войск «Центр», которые активными действиями освободили населенный пункт Кирово в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба. При этом отражено семь контратак штурмовых групп.

На этом направлении потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М101 производства США.

Самые серьезные потери ВСУ понесли в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка. Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 220-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган» и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов.

На остальных направлениях СВО уничтожено порядка 800 боевиков, артиллерия и бронетехника, а также несколько складов с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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