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Вторник, 11 февраля 2025, 14:41 мск

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ВС РФ освободили село Ясеновое в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяли под контроль Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками. Целью стали объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных дронов.

Тем временем, группировки войск улучшаю тактическое положение и занимают более выгодные рубежи в позиции. За сутки потери ВСУ составили 1160 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии, 21 автомобиль, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы «Hammer», реактивный снаряд HIMARS, а также 128 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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